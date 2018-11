Gobierno: Las pérdidas de empleo son puntuales y no responden a un tema país

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, se refirió a la situación de Farmacias Ahumada (FASA) y del sector agrícola donde se experimentarán pérdidas en puestos de trabajo.

En el caso de la cadena de farmacias, se anunció el cierre de 50 locales que provocarán el despido de más de 500 trabajadores, según informaron desde Fasa.

En tanto, respecto al sector agrícola, el Gobierno confirmó que los granizos y las lluvias que destruyeron parte la producción tendrá efectos en el empleo en el corto plazo.

En esa línea, el subsecretario Arab aseguró que "son situaciones puntuales. La situación de Farmacias FASA es una situación, por lo que ha dado a conocer la empresa, que no es de la contingencia de ahora, es una situación económica financiera que ellos vienen arrastrando durante muchísimo tiempo".

En el caso del sector agrícola, agregó que "es una situación de la contingencia de las lluvias que ocurrieron hace dos días, por lo tanto, no responde a un tema país, no responde a un tema económico".

Críticas responden a "intereses políticos"

En la misma línea, el subsecretario Arab se refirió a las críticas por los efectos en el empleo y manifestó que "todos los índices económicos han mostrado que el país ha venido creciendo como no lo venía haciendo, por lo tanto, esas voces de alerta que algunos han querido plantear me parece que son más bien por comentarios o por intereses que no responden a la realidad".

"Son intereses políticos porque si uno mira las cifras reales, objetivas, el país está en una buena situación, el país viene creciendo, y estos casos responden a situaciones muy concretas y cada uno tiene su propio análisis", agregó.

En el caso de la cadena de Farmacias, el representante del Ministerio del Trabajo confirmó que están en contacto tanto con la empresa como con los trabajadores y preparan un plan de apoyo para quienes sean desvinculados.

En tanto, en el sector agrícola, explicó que es necesario cuantificar las pérdidas para lo que ya trabajan con el Ministerio de Agricultura. El titular de dicha cartera, Antonio Walker, se reunirá esta tarde con agricultores de la Región de O'Higgins.

El próximo 12 de diciembre la Cámara de Diputados realizará una sesión especial para analizar los cierres de empresas y las alzas del desempleo. Se citó a los ministros del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y de Economía, José Ramón Valente.