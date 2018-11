Valdés: No es verdad que el desempleo subió porque mucha gente está buscando trabajo

El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés (PPD) aseguró en Cooperativa que no es cierto que el desempleo haya aumentado en Chile porque hay más gente buscando trabajo, tesis planteada de modo reiterado por el actual Gobierno.

"Subió el desempleo porque más gente ha salido a buscar trabajo", ha dicho el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg (RN), para explicar el alza en la desocupación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante los últimos meses.

Frente a ello, Valdés sostuvo que "el tema de empleo, en parte por temas bien específicos de las encuestas -hay una serie de temas ahí de la calidad de nuestros datos- que a muchos analistas nos hacen dudar si los datos que miramos son la radiografía más perfecta".

"Pensamos que otros datos, por ejemplo, los registros administrativos que existen de cuánta gente se está afiliando, está cotizando en la AFP, cuánta gente está cotizando para el seguro de cesantía, muestran un panorama un poquito mejor", señaló.

Sin embargo, "eso no quiere decir que el mercado laboral... sí, no está tan boyante como hace unos pocos meses se esperaba... Esta historia de que el desempleo subió porque mucha gente esté buscando empleo no es verdad hoy. La fuerza de trabajo no está aumentando tanto", aseveró el economista en Lo Que Queda del Día.

Más información en instantes