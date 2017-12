Mineros de Coronel amenazan con tomarse pique por sueldos impagos

La autoridad remarcó que no se descarta que se tomen medidas como el cierre de la mina.

Un grupo de 90 trabajadores de la mina Cocke Car, de Coronel, denunció que desde noviembre no reciben dinero por concepto de sueldos e imposiciones por parte de su empleador, por lo no descartan tomarse el yacimiento.

Los obreros estamparon un reclamo en la Seremi de Minería de la Región del Biobío, donde se les informó que la empresa, sólo en 2017, registra 20 multas por distintas irregularidades, entre ellas, la muerte de un pirquinero por un accidente laboral.

Héctor Castillo, presidente del Sindicato, denunció el "no pago de sueldo del mes de noviembre, se dieron parte de los sueldos, ya estamos a 28 de diciembre, correspondía el 20 pagar los anticipos, no hay nada, el empresario dice 'no tengo'".

"Se sacaron todos los materiales de la mina: rieles, carros, bombas, todo lo que está en el interior y la mina está trabajando con seis viejos que están solamente para sacar el agua y que no se inunde", añadió el dirigente.

La autoridad remarcó que no se descarta que se tomen medidas como el cierre de la mina.