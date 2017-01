TC falló a favor de Contraloría en contienda de competencia por pensiones de DGAC

El Tribunal Constitucional falló a favor de la Contraloría General de la República en la contienda de competencia relacionada al sistema previsional de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La decisión fue tomada de forma unánime en un plazo de dos horas, pese a existir un límite de 20 días para entregar un dictamen.

El dirigente de los funcionarios de la DGAC, José Pérez, comentó que "es una sorpresa la rapidez de la resolución del Tribunal Constitucional. Aquí hay intereses creados que defienden efectivamente a la industria de la AFP".

"Dejen trabajar a la justicia y que ellos consignen que la petición del contralor está siendo, sin ser mirada por el Senado, va a ser juez y parte, porque el señor contralor es ratificado y propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay una tendencia a inhabilitarse y dejar que la justicia se pronuncie", sostuvo.

Cabe recordar que los funcionarios exigen ser traspasados desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

El contralor Jorge Bermúdez precisó que "esta discusión, al final no se refiere tanto a que si la Contraloría puede o no interpretar. Como contralor tengo suficiente trabajo como para estar preocupandome solamente de esto, pero a mí me parece importante este tema por las consecuencias que estoy señalando y porque en el fondo aquí lo que se está tratando es la sustitución de los poderes públicos".

Contienda en Senado

En paralelo, existe otra contienda por este mismo caso en el Senado, donde se dirimirá en marzo sobre que sistema deberá acoger a los funcionarios.

El senador Pedro Araya comentó que "el Tribunal Constitucional en ningún caso es vinculante en el Senado y en esa línea el Senado se va a tomar el tiempo necesario para resolver la contienda de competencia y obviamente podrá fallar en el mismo sentido que el Tribunal Constitucional o en un sentido distinto".

"Como órgano constitucional independiente, el Senado no está obligado a seguir el mismo criterio que ha seguido el Tribunal Constitucional", agregó.