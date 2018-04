Tripulantes de Latam manifestaron disposición para seguir negociando antes de la huelga

La presidenta del sindicato de Tripulantes de Cabina de Lan Express, filial nacional de Latam, Silka Seitz, explicó las razones de la huelga que iniciarán este martes 10 de abril en el marco de las negociaciones que han llevado hace meses con la empresa.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la dirigenta gremial aseguró que exigen modificaciones en los horarios y días de trabajo sin que eso implique cambiar las condiciones laborales y sostuvo que mantienen disposición para seguir negociando, considerando que aún queda este lunes para poder continuar con las tratativas.

"Espero que (la empresa) traiga algo diferente respecto a la frecuencia de días trabajados versus la cantidad de días libres. Estamos dispuestos a continuar las conversaciones, la ley nos permite prorrogar (la negociación colectiva), pero hemos visto que, según lo que ha dicho la empresa, que son ellos los que no van a entregar una nueva propuesta como tampoco están dispuestos a prorrogar, obligándonos en el fondo a ejecutar la huelga", dijo Seitz.

"Esperamos que no sea así (iniciar la huelga), empatizamos con los pasajeros, sabemos el impacto que genera a nivel nacional, no es la idea, pero también es importante que nuestras condiciones no se vayan precarizando con el tiempo y podamos mantener nuestro trabajo como corresponde", recalcó.

"Necesitamos que se aumenten los días libres"

Respecto a las peticiones de los tripulantes, la dirigenta gremial sostuvo que pese a que dentro de la negociación la empresa les pidió ceder el incremento salarial para llegar a un acuerdo, igualmente reclaman mayor tiempo de descanso, ya que la empresa les ofreció siete días de trabajo por cuatro de descanso, pero sin que ello beneficie a los nuevos trabajadores.

"Hemos hablado siempre de dos exigencias básicas: una que tiene que ver con la precarización de nuestra labor, que fue a solicitud de la compañía, y que para poder llegar a un acuerdo tuvimos que decidir ceder nuestro incremento de sueldo de los tres años que va a durar este contrato colectivo", dijo.

Sobre el desarrollo de sus tareas, Seitz añadió que "el problema que estamos teniendo es que como tripulantes volamos en promedio alrededor de ocho días por secuencia. La empresa está dispuesta a bajar en un día, son siete días a los que quiere llegar de trabajo continuo. Nosotros estábamos pidiendo que fueran cinco, podemos llegar a seis, ha estado la flexibilidad de conversar, pero también el problema está en que necesitamos que se aumenten la cantidad de días libres".

"Los tripulantes estamos enfermos"

La dirigenta además respaldó su postura con un estudio realizado por una casa de estudios.

"Un estudio de fatiga (que hicimos) con la U. de Santiago en que expresamente dice que los tripulantes, en la forma en la que estamos trabajando, estamos enfermos, los niveles son de alto riesgo y también este informe dice que un tripulante recién al tercer día libre se está recuperando en sus labores", manifestó.

"Si la empresa en esta negociación dice que con cinco día trabajados está dispuesta a dar solo dos días libres estamos envueltos en el mismo problema constantemente, aquí hay que pensar en cómo reducimos la frecuencia de días trabajados y cómo aumentamos los días libres", subrayó.

En tanto, el tesorero del sindicato de Tripulantes, Javier Brinzo, reafirmó que la empresa solicitó que no existieran reajustes salariales en los tres años de duración del contrato colectivo.

"Estamos viendo que la empresa no está entregando ningún beneficio, porque si no nos está entregando una jornada acorde a lo que estábamos conversando, donde no estamos teniendo reajustes salariales en más de tres años, para nosotros es completamente insuficiente una propuesta de esta magnitud en tiempos en los cuales la empresa está obteniendo ganancias históricas desde hace casi siete u ocho años", sostuvo.