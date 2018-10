Fracasó el recurso de Chile Vamos ante el TC contra la Ley de Identidad de Género

Fracasó el requerimiento que un grupo de diputados de Chile Vamos presentaría este domingo en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Identidad de Género.

La iniciativa, aprobada y despachada por el Congreso hace tres semanas, permitirá el cambio de sexo registral para los mayores de 14 años.

Los parlamentarios de RN y la UDI tenían hasta este domingo a la medianoche para presentar el recurso y no lo lograron, confirmó el diputado de RN, Miguel Mellado, ya que los retrasos y postergación de salida de los vuelos de algunos diputados comprometidos con la iniciativa evitaron tener el total de firmas solicitados y finalmente el requerimiento no será presentado.

Pese a ello, Mellado anunció que presentarán un téngase presente, que sólo verá el caso puntual de los menores de edad entre los 14 y 18 años contemplados en este proyecto.

"Las firmas comprometidas siguen comprometidas, hubo un problema de horario de llegada de los vuelos que se atrasaron, por lo tanto, los plazos para llegar hoy a las 00:00 horas con el requerimiento a donde la secretaria del Tribunal van a hacer inviable el requerimiento, pero sí, según los abogados, es posible, con las mismas firmas comprometidas, ir a un téngase presente, que para eso los plazos para presentarse son más allá del día martes de la próxima semana", explicó.

De todas formas, el parlamentario dijo que no existe consenso dentro de RN en torno a este tema: "Dentro de Renovación Nacional no hay una sola línea, pero estamos dentro del mismo partido y cuando se trata de este tipo de cosas hay libertad de acción. Aquí no somos un regimiento, cada uno tiene su pensamiento y representa a personas distintas".

Incluso, sostuvo que va a jugársela "completamente para que este proyecto, esta parte de los niños no pase y hacia allá nos estamos jugando. Los adultos que hagan lo que estimen conveniente, si quieren casarse con un burro que lo hagan, me da lo mismo, pero el punto es que los niños no tienen que estar metidos en esta ley".

Timonel RN: No estoy de acuerdo con el requerimiento

En tanto, el timonel de RN, Mario Desbordes, dijo no estar de acuerdo con la solicitud que se quería presentar ante el TC.

"Para mí es un tema que está entre las facultades de los parlamentarios, es legítimo si alguien lo quiere hacer. En lo personal, no estoy de acuerdo, pero no tengo ningún problema si algún parlamentario de RN o de la UDI desea hacerlo, tiene que evaluar bien los argumentos", aseveró.

Desbordes manifestó que "la bancada votó dividida, queda en libertad de acción y, por lo tanto, estamos en la misma línea. Si alguien quiere hacerlo, que lo haga".

Iguales recalcó que "la identidad de género es un derecho"

A su vez, el anuncio del requerimiento causó molestia entre las organizaciones de diversidad sexual.

El presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, expresó que "esos grupos que están impulsando este requerimiento tienen que estudiar un poco la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

"La Corte IDH, el año pasado, publicó la opinión consultiva 24, que señalaba que la identidad de género es un derecho y, por lo tanto, los Estados deben permitir que las personas trans puedan adecuar sus documentos de identidad ante un órgano administrativo, como es el Registro Civil, y sin distinciones de edad", sentenció.