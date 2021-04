El informe de la OMS sobre el rastreo del virus fustiga los rumores de EE. UU. y Occidente

Por: Grupo de Medios de China

El día 30, la Organización Mundial de la Salud publicó oficialmente el Informe de investigación conjunta China-OMS sobre el rastreo del nuevo coronavirus. El informe confirmó las conclusiones de la anterior conferencia de Wuhan del grupo conjunto de expertos y señaló que es "extremadamente improbable" que el nuevo coronavirus se divulgue por el laboratorio. Esta conclusión es como una bofetada a los políticos estadounidenses y occidentales que fabricaron los rumores del "virus filtrado en el laboratorio de Wuhan".

El rastreo de virus es una actividad científica que necesita tiempo, no una "presunción de culpabilidad" infundada. Como dijo el día 30 el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Este informe es un comienzo muy importante, no un final. No hemos encontrado la fuente del virus. Debemos usar la ciencia como criterio y no escatimar esfuerzos para llevar a cabo nuestro trabajo."

Algunos políticos y medios de comunicación occidentales anti-China no han podido quedarse quietos durante mucho tiempo. Antes de que el informe fuera publicado oficialmente, presionaron a la OMS, esperando que la OMS pudiera satisfacer sus gustos anti-China. Después de que se publicó el informe, Estados Unidos incluso movilizó a un pequeño número de países para emitir una llamada declaración conjunta, cuestionó y negó el informe de la OMS, y luego publicó la llamada "falta de cooperación de China en la investigación" y otras cantinelas, con la intención de una mayor acción política.

Al respecto, Peter Ambarek, jefe del Equipo Internacional de Expertos para el rastreo del nuevo coronavirus de la Organización Mundial de la Salud, dio una clara respuesta el día 30. "La extensión del informe, la cantidad de materiales, el análisis de la los resultados y los datos del informe, ya han explicado el nivel de cooperación".

De hecho, ante las pesadas tareas internas de prevención y control de la epidemia, China invitó a expertos de la OMS al país dos veces para realizar estudios de rastreo, lo que en sí mismo es una muestra de apertura, transparencia y responsabilidad. Del 14 de enero al 10 de febrero de 2021, expertos chinos y expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y 10 países formaron un grupo de expertos conjunto y visitaron 9 unidades, incluido el Instituto de Virología de Wuhan. También mantuvieron conversaciones con personal médico, investigadores científicos, recuperados, pacientes, familiares del personal médico sacrificado y gente corriente. Además, la parte china también mostró uno por uno los datos originales que necesitan una atención especial, y no hay diferencia en la información que poseen los expertos chinos y extranjeros.

La asistencia brindada por China al trabajo del grupo conjunto de expertos en Wuhan ha sido confirmada por muchos expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Dijeron que el nivel de apertura de China era "inesperado" y que los resultados del viaje a Wuhan "sobrepasan las expectativas". En respuesta a la exageración estadounidense y occidental de que los científicos no pueden "trabajar libremente" en China, Koopmans, miembro del grupo conjunto de expertos, respondió que él y todo el equipo no tenían esa experiencia.

Se espera que los países relacionados sean tan abiertos, transparentes y responsables como China, e inviten a los expertos de la OMS a realizar investigaciones sobre el rastreo. En particular, Estados Unidos, donde la epidemia es la peor, puede cooperar activamente con el rastreo global y dar una explicación al mundo. Politizar la epidemia no podrá vencer al virus, sólo respetando la ciencia, uniéndonos y cooperando podremos salvar a la gente del aprieto.