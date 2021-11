Peluquera con condición incurable necesita 50 millones para operación que alivie su dolor

Pamela Muñoz es una cantante, peluquera y madre que necesita urgentemente ayuda: tiene que reunir 50 millones de pesos para una operación que le permita aliviar el fuerte dolor con el que convive hace cinco años.

La mujer de 39 años fue diagnosticada con una rara condición, única en Chile: mielopatía por telangiectasia capilar venosa, debido a una malformación en su médula espinal.

Se trata de una situación incurable que le quitó su capacidad de caminar y por la que, además, acumula una gran deuda bancaria, considerando todos los procedimientos médicos y cuidados paliativos que ha requerido estos últimos años.

Motivada por sus ganas de vivir y por sus hijos, lanzó una campaña para recaudar fondos de forma online en el sitio GoFundMe. Asimismo, recibe donaciones a través de una Cuenta de Ahorro en el Banco Estado y va informando constantemente sobre los aportes en redes sociales.

"Ya no doy más... me doy ganas para mostrar los cómputos y luego me recuesto de nuevo en mi cama del dolor", señala Pamela en Instagram, donde asegura que "hace ya más de 20 días que no puedo hacer nada más que estar acostada, porque el dolor crónico es tan intenso que ni todos los parches de morfina lo calman, ¡necesito operarme!".

Sus datos para donaciones son:

Pamela Muñoz Arredondo

RUT 15.336.626-8

Cuenta de Ahorro 5060094413

Banco Estado

Correo: p_munoz_arredondo@hotmail.com

Este es un contenido patrocinado.

