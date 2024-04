EEUU entregará 6.000 millones a Ucrania para que acceda a misiles y drones

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que liberará 6.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, para aumentar el acceso de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

"Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de 6.000 millones de dólares para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense. Este es el paquete de ayuda más grande comprometido hoy", aseguró Austin.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y "un monto significativo de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento", indicó Austin.

