La transformista Botota Fox relató los trágicos minutos finales de Katiuska Molotov, su colega que falleció la madrugada de este lunes en plena función.

En entrevista con "Mucho Gusto", la comediante aseguró que "yo tenía un presentimiento de que el show iba a terminar antes".

"Cuando salí a hacer mi stand up yo tiritaba, no sabía por qué. Por primera vez vi al público y empecé a hacer reír, pero sólo hablando, ni siquiera pensaba lo que tenía que hablar", recordó sobre el momento en el que salió al escenario.

Minutos más tarde ocurrió lo increíble: "La Katiuska entró al lado mío con un ánimo increíble, me pasó un 'copete' e hizo un salud. Me dijo que me iba a recordar siempre. Y después de 15 segundos murió".

Fue allí cuando una persona del público llegó hasta el escenario para tratar de reanimar a Katuiska Molotov. "Nosotros luchábamos con ella, porque volvió tres veces después que se desmayó y la tercera fue cuando ya no había nada más que hacer", agregó.

Mauricio Burgos, el intérprete de Katiuska Molotov, falleció de un ataque al corazón durante una presentación en vivo en "El Circo de la Botota".