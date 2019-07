Escultor del criticado museo de cera: "Conmigo nadie se va a salvar"

Hace un mes, el escultor Rómulo Aramburú definió como "una pesadilla" las criticas que había recibido su trabajo en el museo de cera de Las Condes, cuando se conocieron las primeras imágenes de los personajes que serían expuestos.

Este jueves, con el espacio cultural ya abierto, el artista analizó en Cooperativa su obra y cuáles fueron los personajes que más le gustaron. "Lo más difícil es conocer las medidas de los personajes. Por ejemplo, con O'Higgins hay controversia", dijo.

"Esto está recién comenzando, todo es reparable (sobre la estatua de Kramer). Pensé que la sociedad chilena era más madura, pero me doy cuenta que está muy en pañales con la parte artística", criticó Aramburú.

"Los museos de cera están tops en otros países. Son críticas ponsoñozas y otras de envidia. No he visto una crítica que yo diga: 'Sí, tiene razón'. Son muy pocas con las que uno aprende, el resto me enferma", agregó.

Consultado sobre las figuras que más lo satisficieron, el creador dijo que "a Camiroaga, Pelligrini y Coco Legrand los sigo encontrando buenos, pero siempre tienen sus detalles".

La denuncia

Aramburú expresó su indignación con una obra. "Gabriela Mistral no me gustó cómo quedó. Yo soy súper transparente y directo. Fui con mis hijas al museo porque lo querían conocer", contó. Tampoco le gustó el resultado final de Cecilia Bolocco.

"Mis hijas tienen buena visión porque yo la perdí, por lo menos el 20%. Para apreciar bien mi trabajo, me coloco unos lentes y lo analizo. Ellas me dijeron que fuera a ver a Gabriela Mistral. Me puse a observarla y no me gustó. Me parece que la estuvieron retocaron y estoy indignado", agregó.

Aramburú detalló que su equipo tenía permiso para retocar su obra: "Me parece que intervinieron. A mí no me gustó, aunque yo autoricé al equipo para que se pudieran meter. A mí me tocan algo y lo dejan mal, yo exploto. Soy muy explosivo, no perdono".

"Voy a averiguar quién retocó a la Gabriela Mistral. Noté una falta de respeto. Cuando la empecé a hacer era totalmente diferente. Conmigo nadie se va a salvar. Ustedes recién me están conociendo. Tengo mi carácter, acuérdense de mí", remató.