La pena del escultor del criticado museo de cera: "Es una pesadilla"

Rómulo Aramburú no la pasa bien. Es el escultor responsable de las criticadas figuras del Museo de cera que se abrirá el 8 de julio podrás visitar en el Pueblito de los Dominicos. En total son 35 figuras, varias de las que se han viralizado en redes.

"Es un proyecto que me nació hace harto tiempo, cuando lo veía en las noticias, cuando mostraban a Ronaldo, a Ronaldinho, a los presidentes de EE.UU. en cera. Era un sueño, pero se fue transformando en una pesadilla", dijo Aramburú en Radio Zero.

"Ha sido terrible. Del 100% de las críticas, el 99% han sido terribles. Me crucificaron. Lo encuentro insólito, poco serio. Estoy muy afectado, yo vivo de esto. Imagínate cómo estoy", detalló.

Sobre su trayectoria, el artista se formó en la escuela experimental artística. "Me eduqué con tremendos profesores y todavía estoy aprendiendo. Yo comencé a los seis años, trabajando con plasticina", detalló.

"Se hizo un tremendo esfuerzo para hacer este trabajo. Se armó un equipo, no soy yo solamente (...) No es fácil trabajar con la cera, no cualquiera puede hacerlo. Es muy complicado, porque tienes que tener un pulso...", detalló.

El artista cuenta que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, confió en su trabajo en cera, el que comenzó hace 15 años. La sociedad de escultores de Chile criticó duramente a Aramburú, cuyo trabajo calficaron como un "espanto".

"Quería comenzar a gente que admiro desde chico, como Beethoven. Las personas con las que me asocié consiguieron que la municipalidad se interesara. Del 2018 se comenzó a trabajar y ellos propusieron los personajes y yo tuve que hacerlos", remató.