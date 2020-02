Isabel Parra tras incendio a Museo Violeta: Esta es una crisis a la que no veo solución

El pasado viernes durante las manifestaciones, el Museo Violeta Parra resultó incendiado con gran parte del recinto destruido, en especial su auditorio central.

Debido a este lamentable contexto, Isabel Parra, hija de Violeta, y vicepresidente del museo, explicó la poca ingerencia que tiene en la toma de decisiones, esbozando cierta crítica contra el directorio encabezado por Cecilia García-Huidobro (directora), el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, entre otras figuras.

Lo hizo en conversación con La Tercera, donde ahondó en esta reflexión. "Había muchas críticas y muchas frustraciones de parte de la gente, que pensaba que iban a ocurrir cuestiones acorde al alma de Violeta dentro del museo. Y cómo este es un museo con aportes públicos, la gente tiene derecho a expresarse al respecto. Lo más grave es que como yo soy la cara visible, los palos y reclamos me llegaban a mí. Esta es una crisis para el Museo Violeta Parra a la que no le veo solución. Otros aires dirán lo que va a venir".

"Yo soy vicepresidenta de la Fundación Violeta Parra y fundadora del Museo, pero yo no soy la directora. Es decir, yo no soy funcionaria, no pertenezco al aparataje. Hay una directora con la que no coincidimos en la forma en que había que poner a Violeta Parra dentro de esta crisis. Tampoco hay diálogo con ella. Hubiéramos querido realizar otras actividades y, de hecho, hicimos un ritual de sanación el 14 de noviembre con el objetivo de cuidarlo y protegerlo. En definitiva el Museo Violeta Parra vive su propia crisis, pero a la larga eso es bueno, pues las crisis sirven para algo en el futuro. Esto, definitivamente, no va a seguir como antes. Aquí hay punto final y hay que hacer otra cosa".

Consultada sobre si hará parte de la causa judicial por el incendio, fue clara. "Por supuesto que sí. En la medida que tengamos acceso a la investigación, lo haremos. No sabemos la verdad de muchos otros siniestros. No se sabe lo que le sucedió al Centro Arte Alameda. Lo que dice la televisión son puras mentiras".

"Lamentablemente hay gente a la que la figura de Violeta Parra no le interesa. O simplemente no saben quién es. No se puede hacer un análisis tan rápido de quiénes son los que incendiaron el museo, qué tipo de personajes son. Todos decimos cualquier cosa, pero nadie dice realmente la firme, la verdad", complementó.

Estos dichos de Isabel se suman a lo expuesto por su prima, Tita Parra, quien dijo que "en el museo no estaba representando realmente el espíritu de Violeta Parra" y que "ya se había esfumado en los últimos tres meses y ahora se convirtió en humo negro".