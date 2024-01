El Banco Central designó este jueves a Stephany Griffith-Jones como vicepresidenta, ya que, el cargo se encontraba vigente luego de la salida de Pablo García, quien terminó su periodo.

La designación se realizó de forma unánime y por primera vez el instituto emisor tendrá dos mujeres al frente, puesto que es presidido por Rosanna Costa. La economista de la Universidad de Chile fue confirmada como consejera del BC en marzo de 2022 y ostentará su nuevo cargo hasta el 25 de diciembre de 2025.

El Banco Central destacó a la experta por su doctorado en economía de la Universidad de Cambridge. Es profesora emérita del Institute of Development Studies, Universidad de Sussex; investigadora asociada de Overseas Development Institute de Londres; e investigadora no residente del Center for Global Development en Washington DC.

Asimismo, antes de integrarse al Consejo fue directora de mercados financieros de la Iniciativa para el Diálogo de Política Económica de la Columbia University y fue miembro distinguido de la Climateworks Foundation de California.