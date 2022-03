Stephany Griffith-Jones fue confirmada como consejera del Banco Central

Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó este miércoles el nombramiento de la economista chilena-británica Stephany Griffith-Jones para integrarse al Consejo del Banco Central (BC) y llenar el cupo que dejó Mario Marcel, quien renunció el mes pasado para asumir desde el 11 de marzo próximo como ministro de Hacienda del Presidente electo, Gabriel Boric.

Se requería de mayoría simple para que la también académica de 74 años llegara a ser parte del ente rector y la Cámara Alta le dio el visto bueno con 32 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones.

De esta forma, Griffith-Jones se convertirá en la tercera mujer en integrarse al Consejo del BC desde la era de la autonomía (1989). Las dos primeras fueron María Elena Ovalle (1995-2005) y la actual presidenta del instituto, Rosanna Costa, quien asumió como consejera en 2017.

Su nombre fue propuesto el pasado 28 de febrero por el Presidente Sebastián Piñera para ejercer el cargo durante 10 años en el instituto emisor y esta mañana la comisión de Hacienda del Senado sugirió por unanimidad a la Sala aprobar la designación.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó oficio para designar como Consejera del Banco Central de Chile a Stepanka Jirina Novy Kafka.



En consecuencia, se comunica al Presidente de la República el acuerdo otorgado a su solicitud.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/AlvP55uvqx — Senado Chile (@Senado_Chile) March 2, 2022

🔵Ratificada: De forma unánime el Senado confirma a la economista Stephany Griffith-Jones como nueva Consejera del Banco Central.



Es la tercera mujer en ocupar el cargo y por primera vez habrá 2 mujeres (junto a Rossana Costa) dentro del consejo. @Cooperativa pic.twitter.com/bWddPrI8EC — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) March 2, 2022

En la comisión, la economista expuso sobre el momento económico actual y advirtió que la inflación y la desaceleración de la economía chilena podrían acentuarse por el conflicto que se registra entre Ucrania y Rusia, previendo un aumento de precios importantes en los productos importados como los combustibles y cereales, según sostuvo.

TRAYECTORIA

Griffith-Jones, nacida en Praga (República Checa) el 5 de junio de 1947 como Stepanka Novy Kafka -es sobrina nieta del reconocido novelista Franz Kafka, como contó ella misma en una entrevista hace unos meses-, desde octubre pasado se sumó al equipo del candidato y trabajó como asesora económica de Boric durante la campaña presidencial.

Su figura tomó notoriedad en diciembre cuando, dos semanas antes del balotaje, se opuso públicamente al proyecto que buscaba habilitar un cuarto retiro de ahorros previsionales, propuesta que Boric votó a favor -aunque no prosperó-. "No es una buena idea. Hacerlo es un error, no es una tragedia, pero es un gran error, porque el consumo en Chile está aumentando a una tasa súper alta, la economía está recalentada", planteó entonces en el marco del Chile Day en Londres.

A nivel profesional, es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y posee un doctorado en Economía de la Universidad de Cambridge, destacó la Presidencia mediante un comunicado en el que comunicó la decisión de Piñera.

Trabajó como economista en el Banco Central en la década de 1970 y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago, durante los 90.

También se ha desempeñado como subdirectora de Finanzas Internacionales en la Secretaría de la Mancomunidad de Naciones y ha asesorado a diversas organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Igualmente ha sido consultora para distintos bancos centrales y gobiernos como del Reino Unido, Chile, Suecia y Brasil, entre otros, y cuenta con diversas publicaciones académicas.