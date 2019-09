"¿Hasta cuándo siguen trampeando con los promedios?", dijo este viernes, en El Primer Café, Nicolás Eyzaguirre. El ex ministro de Hacienda afirmó enfáticamente que, "bien medido, este Gobierno (de Sebastián Piñera) no ha crecido más que el Gobierno anterior (de Michelle Bachelet); no se ha crecido más".

