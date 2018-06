Corfo: Bitrán aprobó contrato con SQM sin veto a "asesorías"

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) aseguró que el ex vicepresidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Bitrán, conocía el contrato suscrito con SQM y que este señalaba expresamente que la figura de "asesores" quedaría excluida de las prohibiciones.

La compañía salió al paso de la polémica generada por la contratación de Julio Ponce Lerou, ex controlador de la minera no metálica, como asesor estratégico de la empresa, y endosó la responsabilidad al ex encargado de Corfo.

Según informa la entidad estatal, el abogado Felipe Bulnes, quien lideró las tratativas, "da cuenta que en esa negociación -que llevó adelante en permanente coordinación con la administración anterior de Corfo- se señaló expresamente que la figura de 'asesores' quedaría excluida de las prohibiciones del acuerdo".

"El abogado hizo llegar respaldos de correos que dan cuenta de que la decisión fue consensuada y aprobada por el Gobierno anterior a través del Vicepresidente Ejecutivo de la época, señor Eduardo Bitran", añade Corfo.

El comunicado reafirma que "la actual administración de Corfo se encuentra, por lo tanto, obligada a la ejecución del contrato conforme a lo establecido y de acuerdo a los antecedentes expuestos".

"Los correos electrónicos dan cuenta que el espíritu de los contratantes fue no ampliar la prohibición al cargo de asesor. En el marco de la legalidad, nos encontramos obligados a dicho contrato, sin perjuicio de no compartir que se haya aceptado la exclusión de los asesores en la norma", enfatiza.