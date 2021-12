La denuncia de Said Yarur y lo que se sabe del nuevo "caso Latam"

El empresario Jorge Said Yarur pidió que se abra una investigación urgente contra la aerolínea Latam por un presunto perjuicio millonario causado a su patrimonio y al de otros accionistas minoritarios en el marco del plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que la firma se acogió el año pasado por la pandemia, en lo que se ha denominado como el nuevo "caso Latam".

"Pido que se investigue el caso Latam. La Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Mercado Financiero (CMF), el Servicios de impuestos Internos (SII), y que se constituya una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que cite a declarar. Creo que eso es lo mínimo que se debe hacer", abogó anoche el denunciante en el programa Mentiras Verdaderas de La Red.

Según Said, el plan beneficia sólo a los accionistas mayoritarios en desmedro de los minoritarios.

La reestructuración propone la inyección de 8.190 millones de dólares al grupo para salir del Capítulo 11 y contempla dar entrada a esos fondos mediante una combinación de un aumento de capital, bonos convertibles y deuda, lo que supone que los actuales accionistas se diluirán al 0,1 por ciento.

La hoja de ruta va acompañada de un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración ("RSA" por sus siglas en inglés) celebrado con el Grupo Ad Hoc de Acreedores de Matriz, que es el mayor grupo de acreedores no garantizados en estos casos del Capítulo 11, y algunos de los accionistas de Latam.

El plan de Latam, no obstante, entró en el ojo del huracán cuando diversos medios de prensa, como El Mostrador, publicaron que semanas previas al ingreso de la compañía al Capítulo 11, Costa Verde Aeronáutica, la matriz a través de la cual la familia Cueto controla la aerolínea, se apresuró a pagar una cuantiosa deuda de 40 millones de dólares que cuatro años antes había contraído una de sus principales sociedades de aeronáutica con Inversiones Odisea Limitada, perteneciente en partes iguales a los cuatro hijos del Presidente saliente Sebastián Piñera: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal Piñera Morel.

La mencionada deuda se remonta a mayo del 2016, cuando Odisea prestó 26 millones de dólares de la época al grupo controlador de Latam, según reveló La Tercera el 13 de diciembre de ese mismo año. De acuerdo a esa publicación, el préstamo tenía fecha de término en mayo de 2021.

Consultado por la supuesta decisión de Costa Verde de zanjar adelantadamente la deuda con el clan Piñera Morel, Said Yarur acusó una falta de ética, pero afirmó que la situación no le sorprendió.

"Si yo hubiera sido Presidente y mis hijos hacen algo así me enojaría fuertemente con ellos, porque eso no corresponde. Es una falta de ética. Eso no se debe hacer", expresó el empresario.

LATAM DESMIENTE A SAID Y NIEGA PAGO A HIJOS DEL PRESIDENTE ANTES DE LA BANCARROTA

Mediante un comunicado difundido esta tarde, Latam desmintió "categóricamente que haya tenido o que haya pagado una deuda a alguna sociedad de inversiones de los hijos del Presidente Piñera".

"Las versiones aparecidas en algunos medios vinculan a Latam de manera errónea con esta situación, que fue aclarada en junio de 2020 por uno de los accionistas principales del grupo, y que se refiere a pagos realizados con anterioridad al comienzo de la pandemia y varios meses antes de que Latam iniciara el proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11″, indicó la aerolínea.

Además, la compañía insistió en que "resulta falso y malintencionado vincular a Latam con el pago realizado por otra empresa hace ya casi dos años al proceso actual que lleva adelante el grupo de renegociación de acreencias con bancos, AFP y otros tenedores de bonos emitidos en Chile".

Esto último, luego de que anoche Said Yarur también sugiriera que las decisiones tomadas por Latam repercuten a carteras de inversión que sostienen cuentas de la Administración de Fondos de Pensiones (AFP).

"Cuando va un representante de las AFP a las juntas de accionistas tiene que revisar el balance, decir cuáles son los resultados de la compañía y alegarlos ahí mismo, porque tiene que defender el patrimonio de los trabajadores de Chile", expuso el empresario.

"Las AFP no deberían invertir en compañías que tengan casos de este tipo", reprochó.