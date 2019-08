El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) volvió a cuestionar en El Primer Café la reforma tributaria del Gobierno, que logró ayer su aprobación en la Cámara de Diputados, con votos de la mayoría de la DC. "No me equivoco si afirmo que este proyecto es el proyecto más regresivo que haya sido aprobado, salvo en la dictadura de Pinochet, en los últimos 100 años", aseguró en una extensa intervención.

LEER ARTICULO COMPLETO