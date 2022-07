En El Primer Café de Cooperativa, el ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) aseguró que "las atribuciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos dejan mucho que desear respecto de lo que ha sido la tendencia en todos los países desarrollados". A modo de ejemplo, mencionó que los símiles del SII "tienen acceso a las cuentas bancarias, y así persiguen el dinero". Si bien Chile posee la cláusula general antielusiva, igualmente "es muy fácil trasladar dinero desde una parte donde tienes que pagar mucho a otra donde no tienes que pagar nada", explicó el economista, que graficó el punto planteando que "si el gato paga poco impuesto y el perro paga mucho, y llega un perro y dice 'yo soy gato', de acuerdo nuestra orden legal, el SII tiene que demostrar que es gato y no perro, lo que es virtualmente imposible". En contraste, "en otras partes del mundo, el SII es el que califica que (un contribuyente) es gato o perro, y así tiene que ser". Eyzaguirre precisó además que "todas estas cosas han topado en el Tribunal Constitucional, por eso es que nuestro Servicio de Impuestos Internos tiene pocas facultades", algo que dijo esperar que cambie con la reforma tributaria que hoy presenta la administración Boric.

