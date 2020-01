Valdés valora reforma, pero dice que a futuro es "insoslayable" una nueva alza de impuestos

El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés (PPD) valoró la reforma tributaria que se tramita en el Senado, aunque avizoró que, en algunos años más, se requerirá una carga de impuestos aún mayor.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el otrora secretario de Estado remarcó que el resultado de este proyecto es muy distinto a lo que planteaba Felipe Larraín, el antecesor del actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ya que la reforma original del Ejecutivo contemplaba rebajar 800 millones de dólares a las rentas más altas a través de la reintegración, un concepto que desapareció del debate tras el estallido social.

Lo que hoy se discute "es un cambio bien grande (en comparación con el proyecto de Felipe Larraín), pero que refleja también la realidad que está viviendo el país: estamos en otra (realidad) respecto a lo que se discutía hace seis meses; las demandas por el gasto social son muy grandes, que el sistema tributario nos ayude a tener un país más equitativo", dijo Valdés.

"Entre los senadores de oposición, los senadores oficialistas y el ministro Briones se pusieron de acuerdo en un cambio bien importante, y yo diría que es una buena reforma tributaria, que nos encamina hacia lo que tenemos que ir en el mediano plazo, que es tener un Estado más eficiente, pero también con más recursos para las políticas sociales", enfatizó.

Hacia delante...

El ex ministro admitió que con la agenda social derivada de la crisis social "tenemos un problema con los ingresos y gastos del Fisco y tenemos un déficit bien grande, por lo tanto, hacia delante tenemos que ir pensando cómo lo vamos a cerrar".

Por ello, el ajuste debe ser mediante la eficiencia en los gastos, el endeudamiento y una mayor carga tributaria en los próximos años.

"Parte tiene que ser eficiencia del gasto, buscar maneras de reasignar, pero es insoslayable que vamos a tener que tener una mayor carga tributaria en algún momento. No es urgente hacerlo hoy día, tenemos espacio para endeudarnos, pero sí en pocos años más, y eso significa que para poder financiar estas políticas sociales tenemos que hacer un esfuerzo", recalcó.

Pensiones: Reparto para mejorar pensiones hoy

Por otro lado, el ex secretario de Estado comentó la reforma al sistema previsional que impulsa el Ejecutivo, con un cuatro o cinco por ciento de cotización extra a cargo del empleador, del cual un monto irá a las cuentas individuales y otro a reparto, mientras que la oposición concordó seis por ciento adicional, con un sistema mixto, con fondo solidario y reparto.

De acuerdo a Valdés, es indispensable que el resultado de la norma contemple reparto para poder mejorar las jubilaciones de los pensionados de la clase media.

"Sin algo de reparto es imposible mejorar las pensiones de las capas medias hoy día, el Fisco no tiene plata para eso, y por lo tanto si uno quiere mejorar las pensiones en los próximos años de la gente que ya está retirada o la que se va a retirar es imposible no hacer con un poco de reparto", aseveró el ex ministro.

"Pero no se puede hacer con demasiado reparto, porque en el mediano plazo pasa que, dado que vamos a tener menos gente activa, menos trabajadores por personas ya retiradas, la plata no alcanza, por lo tanto hay que ahorrar", concluyó.