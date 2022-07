El ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió al planteamiento del presidente del Colegio Médico, Patricio Meza, quien, ante el aumento del impuesto a la renta para sueldos desde los 4 millones de pesos propuesto en la reforma tributaria, advirtió que los facultativos podrían optar por "trabajar lo justo y necesario" -dejando de hacer reemplazos en hospitales- para que sus ingresos no superen ese tope. "Me parecería justo, como respecto de cualquier profesional, que los médicos paguen el impuesto que corresponde", opinó el jefe de la billetera fiscal en el Diario de Cooperativa. "Me cuesta reconciliar ese tipo de declaraciones con el hecho de que también hay médicos que trabajan por ingresos mucho menores, en el sector público, en regiones", reprochó también, enfatizando que "la justicia tributaria no es solo respecto de lo que otros tienen que pagar, sino también de lo que uno mismo tiene que pagar".

