Boric prometió expulsión de 2.000 extranjeros durante el próximo año

El Presidente Gabriel Boric realizó esta noche de miércoles un discurso en cadena nacional en el que destacó los avances que permitirá ejecutar la ya aprobada Ley de Presupuestos 2024 en áreas como la seguridad ciudadana, el crecimiento económico, la salud, la educación y los cuidados.

El Mandatario dedicó parte importante de su alocución a la crisis de delincuencia y crimen organizado -que ha marcado el debate público en las últimas semanas-, y resaltó que "el Presupuesto del 2024 crece un 5,7 por ciento en materia de seguridad; el mayor aumento de los últimos ocho años", que permitirá, entre otras cosas, "garantizar el orden público" y "recuperar espacios para las familias".

Explicó también que el aumento de 4,5 por ciento en los recursos para el Ministerio Público permitirá abrir fiscalías locales en Colchane, San Pedro de Atacama y Puerto Williams; y destacó que el proyecto que crea la Defensoría de Víctimas -iniciativa incluida, en paralelo, en la propuesta constitucional- "se estará tramitando a la brevedad en el Congreso Nacional".

"APURAR EL TRANCO EN LAS EXPULSIONES"

Boric destacó que los acuerdos alcanzados durante la tramitación de la iniciativa "permitirán al Servicio Nacional de Migraciones ejecutar hasta 2.000 expulsiones administrativas y judiciales (de extranjeros) durante el 2024".

Esta cifra significa "financiar casi el doble de lo que originalmente presupuestaba", explicó, asegurando que él mismo está "trabajando personalmente por apurar el tranco en echar del país a aquellos que hayan venido a delinquir".

"Delincuentes, lanzas, pandilleros y narcos, les hablo directamente: no son bienvenidos en Chile, los vamos a perseguir y los vamos a echar", enfatizó, añadiendo -como ya ha dicho públicamente de manera reiterada- que está consciente de que "la seguridad es la principal preocupación" de los chilenos; contexto en el que aludió al impacto provocado por los recientes casos de secuestros extorsivos.

Este anuncio en particular -la cifra de los 2.000- llega un par de semanas después de que la bancada de diputados de Renovación Nacional amenazara acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, si no expulsaba "de aquí a fin de año" a 12 mil extranjeros.

"COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EL EMPLEO"

El Jefe de Estado declaró también, en su intervención, el "compromiso de trabajar sin pausa en promover el crecimiento económico y el empleo".

"En el 2024 Chile volverá a crecer", señaló, indicando que "con el crecimiento económico y la inversión pública que considera este Presupuesto, se crearán más de 100 mil nuevos empleos formales en el 2024".

"Quiero anunciar que convocaré a un gabinete preocupado específicamente del crecimiento el 2024, que trabaje coordinadamente para acelerar y monitorear la inversión privada y pública y la generación de nuevos empleos en nuestro país, destrabando de esta manera los problemas y dinamizando la economía", expresó.

"Voy a estar personalmente encima para que las obras públicas partan por el Estado, pero además apuntalen a la inversión privada", continuó: "Así como hemos sido capaces de derrotar la inflación, también nos vamos a aplicar en la creación de empleo en este 2024".

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD QUE TRABAJÓ EN LA PANDEMIA

En el ámbito de la salud, Boric resaltó el aumento presupuestario de 8,1 por ciento, que implica "la mayor alza en la historia de este Ministerio, con más de un billón de pesos adicionales".

Parte de estos recursos se destinarán a la puesta en marcha de seis nuevos hospitales: Alto Hospicio, Casablanca, Curicó, Villarrica, Lonquimay y Quellón, "que se suman a los que ya iniciaron operaciones este año en San Antonio, Huasco y el de Maquehue, que se inaugurará mañana (este jueves 30 de noviembre)".

A la vez, "hemos incluido una indicación que asegurará que el personal de salud que arriesgó su vida y aportó tanto al país durante la pandemia va a tener prioridad para ocupar los nuevos puestos de trabajo que se creen o los que queden vacantes" en los centros asistenciales.

"EVALUAR Y MEJORAR" LA DESMUNICIPALIZACIÓN

Gabriel Boric continuó señalando que el presupuesto de educación creció un 4,2 por ciento, lo que permitirá "ampliar la gratuidad en educación superior y mejorar el programa de alimentación escolar y el de transporte escolar rural".

Recordó además que en el marco del debate de esta ley, a raíz de la crisis que estalló en Atacama con el paro de profesores de más de 70 días, se acordó "con todas las fuerzas políticas evaluar y mejorar el proceso de traspaso desde las municipalidades hacia los Servicios Locales de Educación Pública".

"Lo que ha sucedido en Atacama es grave y así lo entiendo. Más allá de las culpas pasadas, hoy es nuestra responsabilidad velar día y noche por mejorar la educación de nuestro país. Me la voy a jugar personalmente por ello", declamó.

"RECONOCEMOS LOS CUIDADOS COMO UN TRABAJO Y COMO UN DERECHO"

Hacia el cierre de su alocución, el Presidente resaltó la disposición de "los recursos para desarrollar el Sistema Nacional e Integral de Cuidados"; platas destinadas "para el cuidado de los adultos mayores y personas con discapacidad, para aumentar el financiamiento de las residencias públicas y privadas, para crear centros diurnos y programas domiciliarios de cuidados, entre otras iniciativas".

"Podemos decir con orgullo que éste es un avance, porque con este presupuesto reconocemos los cuidados como un trabajo y un derecho. Así, también, podemos cuidar a quienes cuidan, que son en Chile, principalmente, mujeres que sostienen al país con un trabajo que ha sido invisibilizado y no reconocido durante demasiado tiempo. Miren a su lado en sus casas, en sus familias... ¿cuántas mujeres han cuidado a un niño, a una persona enferma o una persona mayor? Tenemos que reconocerlas", enfatizó.

LLAMADO AL "OPTIMISMO", PESE A "TEMAS PENDIENTES"

"El Presupuesto 2024 es un avance en muchos temas, pero todavía tenemos tareas pendientes como, por ejemplo, pagar mejores pensiones, que sólo se podrán resolver si hacemos un esfuerzo especial para obtener nuevos recursos permanentes, con más crecimiento y una mejor distribución de la riqueza que entre todos generamos. De eso se trata el Pacto Fiscal, con un nuevo énfasis en el crecimiento, que hemos propuesto desde el Gobierno", dijo Boric.

"Los llamo a concentrarnos, con optimismo en el 2024, en resolver los problemas más inmediatos y urgentes de los chilenos y chilenas. No nos distraigamos en debates cortoplacistas, en peleas y concentrémonos exclusivamente en alcanzar acuerdos en los temas que a ustedes (los ciudadanos) les importan: seguridad, salud, pensiones, crecimiento, inversión, empleo. Eso es lo que la sociedad nos está demandando día a día, resultados y no promesas acuerdos; acuerdos y no peleas", planteó.

"Este presupuesto y los acuerdos que están en el horizonte nos permiten visualizar un mejor 2024. Ya no hay espacio para rencillas menores, es tiempo para poner a Chile delante de cualquier diferencia", sentenció el Mandatario.