José Pakomio será el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) eligió como su nuevo presidente a José Pakomio, quien ejercerá por los próximos dos años junto a Kenneth Wener como vicepresidente, y Carlos Dumay como tesorero.

En el marco de la Asamblea Anual de Socios, que se llevó a cabo en la ciudad de Chillán, se eligió a la nueva directiva que dirigirá durante el período 2023-2025.

"Hoy, la CNC comienza a escribir una nueva historia: en la conformación de mi lista mezclé tradición y futuro; legado y renovación. Porque, en efecto, la historia nos ha enseñado en innumerables ocasiones que las hojas en blanco no terminan bien; yo no estoy partiendo desde cero. Es precisamente el trabajo de todos quienes me han antecedido, el que hoy tiene a la CNC en el sitial de incidencia que todos gozamos y del que nos sentimos tremendamente orgullosos", expresó Pakomio, quien se desempeñaba como vicepresidente de la CNC.

"La reputación de nuestra federación es un tesoro que debemos proteger a toda costa y que no dudaré en defender", añadió.

Pakomio indicó que "debemos ser capaces, todos juntos desde nuestros distintos gremios, rubros y regiones, de impulsar políticas públicas y acciones gremiales que fomenten el crecimiento económico que garantice el desarrollo sostenible de cada uno de nuestros asociados y de toda la sociedad".

Además, puntualizó que sus ejes programáticos son gestión gremial, seguridad y delincuencia, regiones y descentralización, emprendimiento e innovación, turismo y comercio exterior.

Pakomio se desempeñaba como presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP) desde el 2021, principal gremio del comercio de la región.