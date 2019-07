Corte Suprema: Transferencias de altos montos no deben ser instantáneas

Una resolución de la Corte Suprema plantea que las transferencias por altos montos no sean instantáneas para así evitar fraudes.

El máximo tribunal falló a favor de una clienta del Banco Santander este miércoles, ordenando a la institución restituirle más de 54 millones de pesos que fueron robados de su cuenta corriente mediante transacciones a diversos destinatarios en menos de una hora.

La Suprema además estableció que es necesario que, a partir de montos determinados por la banca, las transferencias se completen de forma escalonada, y mediante un tiempo prudente que verifique la autenticidad de la operación.

El ex presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, valoró el dictamen, enfatizando que en casos en que se presenta un riesgo de fraude, "en lo que hay que invertir es en sentido común".

"El sentido común nos dice que en los montos elevados parece razonable un chequeo. La Corte Suprema está en la dirección correcta y no es un problema de intereses de los bancos o los consumidores: esto es sentido común", puntualizó.

Sin embargo, el senador Felipe Harboe (PPD) sugirió que se las instituciones bancarias se preocupen de la ciberseguridad, en lugar de extender el tiempo de espera de estas transacciones.

"Limitar el flujo de dinero para no querer invertir en estas materias me parece que no es la solución. Creo que si Chile quiere ser parte de la economía digital, tiene que tener mayor celeridad en sus transacciones, pero a su vez, tener mayor seguridad, y eso se logra con inversión en ciberseguridad", explicó.

Coincidió con Harboe su par de RN Rodrigo Galilea, quien señaló que las instituciones bancarias deben cuidar, además de la seguridad, "que no se pierda, en la medida de lo posible, este activo que existe en Chile de que por regla general las transferencias son instantáneas".

Actualmente, la normativa dice que las transferencias deben ser instantáneas, algo que de modificarse debería surgir de la Comisión Para el Mercado Financiero, que hasta el momento no se ha referido al fallo de la Suprema.