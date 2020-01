El economista de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón destacó en Cooperativa la entrada en vigencia de la nueva ley de pago automático de línea de crédito, que se hizo efectiva este miércoles.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Alarcón manifestó que "esta es una práctica que debió ser implementada hace tiempo, más que una ley (...) permite darles fluidez a los pagos, sobre todo a las pequeñas empresas, que sabemos que siempre están apretados buscando los recursos para poder seguir produciendo".

"Creo que es bueno que exista este instrumento y es bueno que, si hay plata en la cuenta corriente, inmediatamente los fondos sean cubiertos sin la necesidad de que se extienda una línea de crédito", dijo.

Alarcón planteó que "cuando tenemos plata en la cuenta corriente, tenemos saldo, no es razonable que no se use la plata esa para pagar lo que se debe".