Ganancias de principales bancos cayeron hasta 39% en 2023

Los principales bancos privados presentes en el país -Banco de Chile, BCI, Santander, Scotiabank e Itaú- dieron cuenta de caídas de hasta 39% en sus ganancias del 2023.

Según el reporte publicado por el Diario Financiero, el más afectado fue Santander, que tuvo una baja de 38,6% en sus utilidades en comparación con 2022, aunque de todos modos alcanzaron los 561,2 millones de dólares el año pasado.

Por otro lado, BCI obtuvo ganancias por 772 millones de dólares, que implican una caída de 17% respecto al 2022, y las utilidades del Banco de Chile alcanzaron los 1.406 millones de dólares, disminuyendo 11,2% al comparar con el año previo.

Para Álvaro Acosta, director de Finanzas Corporativas de Open BBK, "esta situación es algo que podía esperarse, porque mientras no baje la inflación, y no baje sostenidamente la TPM (Tasa de Política Monetaria), los bancos van a seguir teniendo costos de créditos caros, y va a haber poco acceso a financiamiento y poca demanda por ciertos tipos de financiamiento", dado que incluso las solicitudes desde empresas cayeron más de 40% versus el 2022.

"La verdad es que es una situación súper complicada para la banca, porque mientras el índice de movimiento mercantil del país no se eleve, no vamos a ver una reactivación a nivel de créditos tampoco. En consecuencia, vemos una directa correlación con la TPM -que maneja el Banco Central- y el acceso a crédito o la demanda por financiamientos de crédito. Entonces, mientras no baje la TPM, no vamos a tener una reactivación a nivel de crédito ni a nivel bancario", remató.

A fines de 2023, el presidente de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, advirtió en Cooperativa que "estamos en un ciclo negativo del crédito que se ha mantenido por varios años; y terminando los datos de este año y el primer semestre de 2024, tal vez sea el ciclo más negativo desde la vuelta a la democracia: la cifra más global es que los préstamos caen 6% en la comparación del flujo trimestral total de crédito".

Así las cosas, será clave lo que decida el Consejo del Banco Central a fines de enero respecto de la tasa de interés, que actualmente se encuentra en 8,25%. De momento, los economistas consultados por el ente emisor prevén que nuevamente caiga en 75 puntos base, para llegar hasta 7,5%.