En El Primer Café, el ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade (PS) manifestó que el que la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, cuestionara a los políticos por no hacer antes las reformas que el sistema necesita, representa "lo que ha sido históricamente la actuación de la industria". Para el otrora diputado, aquellos dichos demuestran que "a ellos no les interesa establecer un régimen de seguridad social, lo que les interesa es mantener un negocio". En ese sentido, agregó que "como el Gobierno y la derecha han sido los portavoces de esta industria, es muy poco probable que lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones", pese a los avances de la última jornada en el Senado.

