En El Primer Café de Cooperativa, el ex superintendente de pensiones Guillermo Larraín (DC) aseguró que "la rentabilidad que han dado las AFP no ha sido mala en comparación con las alternativas disponibles en otras partes del mundo", pero reconoció que no es suficiente para el país. Por eso, el economista planteó que el Pilar Solidario "de transferencias intra e intergeneracionales" debe complementar esa rentabilidad, "porque el error conceptual de fondo del sistema es pensar que todo depende de ti mismo, y eso no es verdad". El académico de la Universidad de Chile ejemplificó que si bien "es importante que tú contribuyas y seas responsable", con la pandemia "a todas aquellas mujeres que han tenido que salir de la fuerza de trabajo se les está generando un hoyo previsional".

