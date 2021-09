El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca (PS), se abrió a respaldar el pago de impuestos del cuarto retiro de fondos de pensiones -en la votación particular de este miércoles- si eso facilita su despacho al Senado. "Yo he sido contrario a esta medida, a no ser que nos dé garantía de tener mayor nivel de aprobación al interior de la Cámara", dijo a El Diario de Cooperativa. En dicho escenario, "voy a votar a favor de la aplicación de impuestos", prometió.

