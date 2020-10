En El Primer Café de Cooperativa, Karina Delfino, vicepresidenta del Partido Socialista, afirmó que la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 la "pagaron los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y no los más ricos". La ex dirigente estudiantil apuntó que "la realidad de las familias ha sido de mucha angustia cuando se quedaron sin empleos los primeros meses". En el marco del debate por el segundo retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales, Delfino manifestó que no le gusta que el dinero sea sacado de las cotizaciones de la gente, pero lo respalda porque "podría ser un alivio" para la gente.

