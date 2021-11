Cuarto retiro tensiona diálogo entre diputados y senadores de oposición: Se acusa "vergüenza y cobardía"

El proyecto de cuarto retiro tensiona la relación entre la Cámara de Diputados y el Senado, ya que desde la Cámara Baja cuestionaron la "actitud inhumana y cobarde" de los senadores al no poner en tabla la iniciativa durante esta semana.

El jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, sostuvo que "se están riendo en la cara, se están burlando de los chilenos y chilenas que ven como no son capaces de ponerse de acuerdo, porque en el fondo no quieren ponerse de acuerdo, les da miedo".

"No son capaces de enfrentar públicamente a Chile referente a sus posiciones en este tema y vamos a lograr este cuarto retiro a pesar de la vergüenza nacional que están llevando adelante en el Senado", añadió Soto, realizando un llamado a no votar iniciativas que provengan desde la Cámara Alta, acusándolos de tener una actitud "inhumana y cobarde".

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) pidió que "discutan urgentemente el cuarto retiro, la situación de las familias de Chile no da para más, sáquense las máscaras y díganle a la ciudadanía si están o no están de acuerdo con el cuarto retiro".

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), respondió que en una reunión citada para la tarde de este miércoles "vamos a tomar una decisión para votar el cuarto retiro de aquí al martes. Mi idea era votarlo el martes, pero si los comités quieren votarlo el día de hoy, se someterá a votación el día de hoy. Esto no depende de mí, lo he dicho desde un principio, y obviamente depende de construir acuerdos, voluntades, que permitan tenerlo en la tabla".

"Para que se vote hoy día se necesita unanimidad, porque tendríamos que cambiar el orden de la tabla, y eso no se logró ayer en la reunión de comités", recordó.

Posturas contrarias a la iniciativa

Tras la presentación del Informe de Estabilidad Financiera, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, planteó que "en general, en los informes de estabilidad financiera hablábamos mucho de situaciones hipotéticas y un poco lejanas de lo que era la realidad cotidiana de las personas, pero ahora tenemos situaciones que ya se han manifestado en la práctica, incluso quizás con mayor velocidad de lo que uno podía haber pensado, y que están afectando a las personas".

El senador Carlos Montes (PS) indicó que "algunos hemos estado en una actitud más de oposición pensando que hay que hacer un debate, si no ha habido debate aquí. Es como que son buenos los que apoyan para que la gente reciba plata, son malos los que no, sin asumir el conjunto, porque tiene que haber una discusión, entre otras cosas, porque para adelante esto no puede seguir igual".

Mientras tanto, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) recalcó que "he tratado de ser bien claro: el proyecto como llegó de la Cámara no es un buen proyecto, yo veo que no están los votos para aprobarlo, y muchos de los senadores de oposición -sino todos- han dicho que hay que hacerle modificaciones. Bueno, que todos colaboren en esto, aquí no hay nadie que lleve la voz cantante, y modifiquemos el proyecto para la señal para mañana, no solamente para lo que está ocurriendo hoy día".