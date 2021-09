[En vivo] Sala de la Cámara Baja vota esta tarde el cuarto retiro del 10%

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vota esta tarde de martes el proyecto del cuarto retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, al término de una sesión que comenzó a las 14:30 horas.

En la que será una extensa sesión, los diputados tendrán cinco minutos cada uno para plantear sus puntos de vista, de cara a la votación fijada para las 19:30 horas.

Aunque la votación será estrecha, se prevé que el proyecto sea aprobado, sobre todo luego que dos diputados de RN que se encontraban en "reflexión", Camilo Morán y Bernardo Berger, aseguraran que apoyarán la iniciativa.

Morán dijo que "de una vez por todas había que salir del estado de reflexión, lo hicimos responsablemente y nosotros tomamos la decisión de aprobar el cuarto retiro del 10 por ciento, entendiendo que no es el mejor de los proyectos, pero sí es una medida de emergencia que no le podemos negar a muchos chilenos que hoy día dependen de eso para sacar su pyme adelante, para sacar a su familia adelante y para pagar muchas deudas".

Berger comentó que "quiero adelantarles que votaré favorablemente el cuarto retiro, porque hay mucha gente que lo está pasando muy mal".

Ante esta situación, el presidente de RN, Francisco Chahuán, garantizó que no habrá un cuarto retiro, ya que no están los votos en el Senado, manifestando que "el llamado que hacemos es firme y categórico, a rechazar el cuarto retiro. Esperamos que esos votos alcancen, vamos a estar frente a una situación estrecha y en todo caso quiero asegurarles que cuarto retiro de los fondos previsionales no va a haber".

Incertidumbre en la oposición

El diputado Gabriel Silber (DC) dijo que "está un poco más cuesta arriba la aprobación, todos saben la presión política que existe hoy día sobre los parlamentarios y allí emplazamos al gobierno a dejar en libertad de acción a los parlamentarios para que voten en conciencia".

Por su parte, Leonardo Soto (PS) manifestó que "yo estoy optimista en cuanto a que van a estar los votos hoy día en la tarde para que se apruebe el cuarto retiro y por lo tanto creo yo que el ministro de Hacienda y el Gobierno han perdido toda autoridad moral, política, para obligar a los parlamentarios de Chile Vamos a asumir una conducta que ellos en privado la contradicen".

Uno de los impulsores del proyecto, el socialista Marcos Ilabaca, cuestionó que "¿Ustedes creen que se va a destruir el país con el cuarto retiro? Yo no creo que se vaya a destruir el país con el cuarto retiro, eso es excesivo. Están muertos de miedo porque hoy día empezamos a cambiar Chile y esto cambió porque en definitiva hoy día las autoridades deben atender lo que la ciudadanía pide y lo que la ciudadanía pone sobre la mesa".