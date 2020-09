Ex superintendente y cotización por consumo: "Es imprudente plantear una reforma tan distinta" a la que se discute

Guillermo Larraín, ex superintendente de Pensiones, criticó la idea del Gobierno de analizar la incorporación de un impuesto al consumo a la reforma de pensiones que está en discusión, medida que implicaría que cada vez que una persona compre pan o bebida o cualquier producto, parte del pago vaya a la futura pensión, considerándola "bastante regresiva" e "imprudente".

"La verdad es que no se entiende mucho, salvo que se llegara a ella por descarte, porque no puedo subir otros impuestos. La verdad es que no hay otro argumento y es complejo porque no es un argumento a largo plazo, sino coyuntural", dijo el economista y académico en Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

Larraín explicó que "lo primero que me parece poco deseable de ese modelo es que es bastante regresivo, porque quienes más consumen son las personas de ingresos más bajos. Es decir, para una persona de ingresos más bajos todo su ingreso es consumo, mientras que para las de ingresos muy altos es sólo una fracción".

"En segundo lugar, no da cuenta de la necesidad de incrementar los niveles de solidaridad dentro del sistema y, por lo tanto, de redistribución. Va en el sentido contrario", agregó.

En esta línea, el ex superintendente recordó que "el Gobierno y la oposición habíamos llegado a un cierto acuerdo en torno a dividir el incremento de la cotización, desde 2013, pasar de 10 al 15 por ciento y después al 16 por ciento, y estábamos discutiendo reformas a partir de eso. Eso hoy lo están poniendo en duda, después de ocho años, y la verdad es que es demasiado tarde".

"Llegar a acuerdos es muy complejo y, por lo tanto, si ya estábamos en ese acuerdo, deshacerlo en la práctica lo que significa es que esto va a postergar una cantidad larga de tiempo -tres años, cuatro años o más, quién sabe cuánto- el incremento en las pensiones, que es tan necesario", criticó Larraín.

"Es imprudente plantear una reforma tan distinta a lo que se estaba acordando (...) Si es que están ahora planteando un modelo nuevo, francamente creo que en el fondo están tirando la esponja con la reforma, y eso es problemático", fustigó.

Tras anunciar la idea este fin de semana en Cooperativa, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aclaró que su efectividad se relaciona con que todos en Chile pagan el IVA, por tanto, "la idea es buscar el mecanismo a través del cual podamos tener a personas que hoy en día no están contribuyendo a la seguridad social para que también puedan hacerlo, y de esa manera puedan acceder a los beneficios".

"El pilar solidario se ha fortalecido. Llegamos a las personas más vulnerables, pero tenemos personas que producto de su esfuerzo han logrado salir de los grupos más vulnerables, pero que también necesitan un apoyo y una mano por parte del Estado", explicó.

Si bien el IVA es masivo, el ingreso al consumo en Chile ya es alto versus el escenario de otros países, según advirtieron integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, donde se discute la reforma a las pensiones.