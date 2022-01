José de Gregorio (DC), ex presidente del Banco Central, reiteró en El Primer Café que la Pensión Garantizada Universal no está financiada, y advirtió que "cuando no hay financiamiento, los países se endeudan". El economista explicó que "la parte contemplada en el Presupuesto 2022 es la ley corta de pensiones que tenía provisionado un gasto", pero la proyección hasta el 2026 también incorpora esa eventual norma, "que no está ni siquiera legislada", y las exenciones tributarias. En concreto, "significa que el país se va a tener que endeudar permanentemente para poder financiarla, porque no alcanza".

