Senadores empujan al Gobierno a reformular su reforma previsional

Integrantes de la Comisión de Trabajo del Senado, que comenzó a revisar la reforma previsional este miércoles, han llamado al Gobierno a repensar la fórmula de "3 y 3" con la que pretende distribuir la cotización adicional, para generar el consenso necesario para aprobarlo en esa corporación.

Con miras a priorizar el rigor técnico de la discusión, el senador Matías Walker (Demócratas) propuso ante El Mercurio que el Ejecutivo instale una nueva mesa técnica transversal, "porque según los números de la propia Superintendencia (de Pensiones), destinando sólo un 3% de cotización a cuentas individuales, este proyecto provocaría tasas de reemplazo más bajas y no más altas a futuro".

Desde el oficialismo, su par socialista Gastón Saavedra coincidió en que es importante discutir en base a cifras, aunque acotando que "si se insiste en todo al ahorro individual, hay un millón y medio de chilenos que nunca van a recibir un aumento de pensiones, y los actuales cotizantes lo harán en 30 años más".

"Tenemos que construir un gran acuerdo y eso significa deponer actitudes extremistas", cerró el parlamentario.

JARA NO SE CIERRA A UN NUEVO CAMBIO

Considerando que la Cámara de Diputados despachó el proyecto sin el esquema "3 y 3", la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, relevó que el propio Presidente Gabriel Boric mandató "tener apertura para buscar fórmulas que nos permitan subir el monto de las pensiones", al tiempo que remarcó que el espacio para los acuerdos requiere una mejora en las pensiones de los actuales jubilados.

"Si el debate se lleva a que todo el aporte del empleador vaya a la capitalización individual, eso sería muy complejo, porque significaría que las pensiones no subirían hasta en 25 años más (...) No permitiría hoy día subir las pensiones a un millón y medio de jubilados", recalcó la secretaria de Estado desde la Cámara Alta.

Más temprano, Jara admitió en Radio Pauta que cambiar a un esquema de 4 puntos a cuentas individuales y 2 hacia el seguro social es "una posibilidad", aunque hacerlo implicaría dejar beneficios atrás.

Con todo, el Gobierno estima que la disposición inicial del Senado es positiva, lo cual permitiría acelerar la primera etapa de la discusión y lograr rápidamente la aprobación en general, tanto en comisiones como en la Sala. La instancia de Trabajo retomará el debate el próximo miércoles.