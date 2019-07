La DC se restó del acuerdo de la oposición por reforma a pensiones

La Democracia Cristiana se restó este lunes del acuerdo de la oposición respecto a la reforma previsional.

Esto luego de que los representantes de la Falange no llegaran a la reunión de la mesa técnica que congrega a toda la oposición para concordar el documento que fue entregado al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

La decisión fue informada por el diputado Gabriel Silber al iniciarse la sesión de la Comisión de Trabajo de la Cámara -cuando se entregó el documento al secretario de Estado-: explicó que su partido no suscribe dicho documento pues, asegura, se está circunscribiendo a un aspecto muy específico dejando de lado otros temas más importantes.

El acuerdo apuntaba al pilar solidario, es decir, en cuánto van a aumentar las pensiones para aquellas personas por sobre los 80 años.

Representantes de la DC se restan de acuerdo de la oposición por pensiones....diputado Silber no llegó a la mesa técnica @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 1 de julio de 2019

Silber ratificó que "a lo menos, la Democracia Cristiana no participó, no concurre a la firma de esta propuesta. Nosotros también teníamos bastantes ideas y propuestas que son de público conocimiento, sobre todo respecto a lo que es el ente estatal, el tema de la solidaridad y, a nuestro juicio, no se puede fraccionar o parcializar una propuesta, un sistema, el del pilar solidario".

"Como entendemos que el tema de la reciprocidad es importante, nosotros, sin ánimo de que avance esta propuesta y obviamente tenga buen destino, (quiero) dejar en claro que la DC no concurre a la firma de dicho documento", enfatizó.