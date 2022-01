Bill Murray reveló su rol en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"

Con una escueta frase, Bill Murray deslizó la naturaleza de su participación en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", la próxima película del personaje de Paul Rudd.

En octubre pasado, Murray reveló que había ingresado al Universo Cinematográfico de Marvel en la tercera cinta de "Ant-Man", que se filmó durante 2021 y se estrenará en julio de 2023.

En una entrevista en The Eli Manning Show, se le preguntó directamente a Murray sobre la nueva película Ant-Man del próximo año, confirmando una vez más su inclusión. "¿Cuál es tu superpoder?" le preguntó Manning y el actor respondió: "Mi poder es que soy un mal tipo".

Cuando reveló su llegada al MCU, Murray afirmó que "algunas personas se sorprendieron bastante por qué me decidí por un proyecto de este tipo (...) al menos he probado lo que es filmar una película Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez".