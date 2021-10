Bill Murray reveló que estará en "Ant-Man 3"

En medio de la promoción de "The French Dispatch", Bill Murray reveló que se unió al Universo Cinematográfico de Marvel y estará en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

En entrevista con el periódico alemán Frankfurter Allgemeine, el actor confesó, sin detallar en su personaje, su participación en la cinta que está fijada para julio de 2023.

El contexto fue una pregunta sobre su preferencia de trabajar con directores varias veces y no con gente nueva, tomando en cuenta su colaboración con Wes Anderson.

"Recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diré, pero no importa. En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante por qué me decidí por un proyecto de este tipo", dijo Murray, aún sin revelar en qué proyecto.

"Para mí la cosa estaba bastante clara: conocí al director y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director. Y con la historia de las animadora 'Bring It On' hizo una película hace años que creo que es muy buena. Así que acepté, aunque no estoy interesado en estas enormes adaptaciones de cómics como actor", expresó.

En esa respuesta se refería a Peyton Reed, que dirigió "'Bring It On" en 2000 y se ha encargado de la trilogía de "Ant-Man". "Digámoslo de esta manera: el director es un buen tipo, y ahora al menos he probado lo que es filmar una película Marvel. Pero no creo que necesite esa experiencia por segunda vez".