Alfredo Castro ante segunda vuelta: "Todo el mundo debe estar muy alerta y no permitir que el fascismo avance"

El chileno Alfredo Castro, considerado uno de los mejores actores contemporáneos de Latinoamérica y voz del activismo social y político en Chile, cree que en la segunda vuelta de las presidenciales estará en juego "una ideología muy perversa y una forma de fascismo que se deben frenar".

Castro conoció los resultados de los comicios en Ginebra, donde ha asistido al Festival "Filmar", enfocado en el cine latinoamericano y en el que se le rinde homenaje con una retrospectiva de su abultada cartera de películas.

"Estoy asombrado por este resultado después de que Chile votó por una Asamblea Constituyente que integra a los pueblos originarios, a las minorías sexuales, en fin, una Constituyente muy diversa. No lo entiendo y tampoco tengo las competencias para analizarlo desde un punto de vista más sociológico que emocional", dijo Castro a EFE.

"Trump ofreció casi lo mismo que Kast y terminó con el Capitolio tomado. No sé en que trampa ideológica cayó un sector de la población de Chile, pero claro que el miedo provoca estas cosas", agregó el actor.

Asimismo, Castro se definió "asombrado de que la DC no haya dado un apoyo inmediato al candidato Boric, que Artés tampoco" y que tiene "temor en caso de que la Democracia Cristiana y Artés, la izquierda más radical, no sean capaces de un acto por Chile, por la humanidad, porque aquí no sólo está en juego un país, está en juego una ideología muy perversa que está influyendo en todo el mundo".

"No hay que ser ingenuo, esto no es un fenómeno chileno, sino mundial y todo el mundo debe estar muy alerta y no permitir que el fascismo avance", sentenció Castro.