Una fotografía publicada en redes sociales por el restorán "Sotito's" reveló que el actor estadounidense Ashton Kutcher anduvo en Punta Arenas, en la Región de Magallanes. "Si usted al igual que Ashton desea disfrutar de una deliciosa centolla magallánica, no dude en realizar su reservación", escribió el recinto en un post en Facebook, que acompañó de una foto del protagonista de "El efecto mariposa", a quien le agradeció la visita. Según reportó 24 Horas, el intérprete de "Two and a Half Men" estuvo en la ciudad austral hace cerca de cinco días.

LEER ARTICULO COMPLETO