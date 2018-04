Chile competirá en Cannes con dos cortos y un filme en coproducción

La cinematografía chilena competirá en la sección oficial del próximo Festival de Cannes con dos cortometrajes y un filme en coproducción, y participará en el mercado del cine del certamen para promover las próximas películas nacionales.

Asimismo, CinemaChile, marca sectorial de la agencia de comercio exterior ProChile, lanzará en el certamen francés el nuevo Catálogo de Cine 2018, que contiene 125 nuevas obras entre largometrajes y cortometrajes de ficción y documental, además de cuatro proyectos de realidad virtual, que serán estrenadas hasta mayo de 2019.

"Veo muy fuerte y renovada" la partición de Chile en Cannes, dijo hoy a Efe la directora ejecutiva de CinemaChile, Constanza Arena, durante una recepción que brindó la embajada de Francia en Chile a la delegación chilena que participará en el festival de la Costa Azul entre los próximos 8 y el 19 de mayo.

"Llevamos dos jóvenes promesas con sus cortos y una coprodución franco-argentino-chilena, y en ese ámbito del festival tenemos una participación muy contundente que nos ayuda mucho a lo que vamos a hacer al mercado, que son negocios y atraer la atención de compradores e inversionistas de nuestro cine", explicó Arena.

En lo referente al catálogo del cine chileno, que se ofertará para que festivales y distribuidores de todo el mundo escojan películas chilenas para su exhibición, Arena indicó que se hace para facilitar que los filmes logren tener una larga vida en el circuito internacional.

Chile estará presente en la sección oficial Un Certain Regard (Una cierta mirada) con el largometraje de terror "¡Muere, Monstruo, muere!", una coproducción realizada por la compañía nacional Cinestación junto a Francia y Argentina y dirigida por el mendocino Alejandro Fadel.

El cortometraje "Rapaz", del director chileno Felipe Gálvez, será la única producción latinoamericana que competirá en la Semana de la Crítica, sección que tiene por objetivo mostrar primeras o segundas obras de cineastas emergentes de todo el mundo.

"Estoy muy contento y muy feliz de estar en Cannes, creo que es muy importantes haber sido seleccionado", dijo a Efe Gálvez, quien añadió que "sería genial" regresar con un premio pero que el hecho de estar en el festival ya supone un galardón para él.

Este corto, producido por Giancarlo Nasi, de Quijote Films, y Fernando Bascuñán, de la productora Planta, retrata cómo un grupo de ciudadanos captura a un ladrón callejero y lo tortura antes de que llegue la policía.

En la competencia Cinéfondation, espacio de Cannes dedicado a las producciones realizadas por estudiantes de cinematografía del mundo, fue seleccionado el cortometraje "El verano del león eléctrico", dirigido por el realizador chileno Diego Céspedes y producido por Paula Araneda y Agosto Cine.

El corto está inspirado en el caso del autodenominado "profeta de Peñalolén", Hugo Muñoz, conocido por liderar un culto y haber llegado a tener siete mujeres y una treintena de hijos en esa comuna de la capital chilena.

"Estar en Cannes es una muy buena plataforma para iniciar nuestra carrera, te da una visibilidad increíble para en el futuro desarrollar nuestros proyectos y nuestros largos y poner lo que pensamos en el mundo", dijo Céspedes a Efe.

La delegación oficial chilena que participará en el Marché du Film (el mercado del cine del Festival de Cannes) estará integrada por unos 50 representantes de diversas empresas productoras, que presentarán sus proyectos audiovisuales en busca de nuevas oportunidades de negocios y de expansión de redes de contactos.

El Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, auspició la participación de Giancarlo Nassi, de Don Quijote Films; Florencia Larrea, de Forastero; Rocío Romero, de Mimbre Producciones; Karina Jury, de Atómica; Andrés Mardones, de Al tiro films; Ana Belén Asfura, de Suimanga Films; y Cynthia García, de Cyan Prods.

A ellos se sumarán los representantes de otras veinte compañías productoras y todos contarán sobre el terreno con el apoyo de CinemaChile, responsable de la promoción internacional de la producción audiovisual chilena en el mundo.

En el Marché du Film también serán exhibidos otros ocho trabajos chilenos.

El cortometraje "Perro bomba", de Juan Cáceres y producido por Alejandro Ugarte, participará en "Guadalajara Goes to Cannes", mientras que el largometraje "Hotel Zentai", de Leo Medel, será parte del programa "Trends presents" presentando su tráiler en el espacio NEXT, dedicado a la simulación cibernética.

En el Short Film Corner serán exhibidos los cortometrajes "Desierto circular", de Luis Portocarrero, "Aurora", de Thomas Negovan, y "Huesos escogidos", de Jonathon Watkis.

Mientras, las películas "Cabros de Mierda", de Gonzalo Justiniano, "La mentirita blanca", de Tomás Alzamora, y "El despertar de Camila", de Rosario Jiménez, tendrán funciones enfocadas en compradores y profesionales de la industria internacional.