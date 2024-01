Los anti Oscar: Estos son los nominados a los Premios Razzie 2024

En paralelo a la presentación de los nominados para los próximos premios Oscar, sus galardones antagonistas, los Razzie, también anunciaron a sus "distinguidos" concursantes.

Los premios, también conocidos como los Golden Raspberries, se encargan de reconocer a lo peor del cine de la última temporada. En esta edición la película "Expend4bles" es la que acumula más nominaciones con un total de siete.

También está presente "The Exorcist: Believer", "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey", "Shazam! Fury of the Gods", "Ant Man & The Wasp: Quantumania" y la última entrega de Indiana Jones.

Nominados a los Razzie 2024

Estos son los nominados que competirán por el Razzie el próximo 9 de marzo:

Peor película

El exorcista: Creyentes

Los indestructibles 4

Megalodón 2: La fosa

¡Shazam! La furia de los dioses

Winnie the Pooh: Sangre y miel

Peor actor

Russell Crowe - El exorcista del papa

Vin Diesel - Fast & Furious X

Chris Evans - Ghosted

Jason Statham - Megalodón 2: La fosa

Jon Voight - Mercy

Peor actor de reparto

Michael Douglas – Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Mel Gibson – Confidential Informant

Bill Murray – Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Franco Nero – The Pope's Exorcist

Sylvester Stallone – Expend4bles

Peor actriz

Ana de Armas - Ghosted

Megan Fox - Johnny & Clyde

Salma Hayek - El último baile de Magic Mike

Jennifer López - La madre

Helen Mirren - ¡Shazam! La furia de los dioses

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall – About My Father

Megan Fox – Expend4bles

Bai Ling – Johnny & Clyde

Lucy Liu – Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson – Five Nights at Freddy's

Peor director

Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Sangre y miel

David Gordon Green - El exorcista: Creyentes

Peyton Reed - Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

Scott Waugh - Los indestructibles 4

Ben Wheatley - Megalodón 2: La fosa

Peor guion