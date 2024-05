Kaminski y su peor drama tras ruptura con Carla Jara: "Mi hijo no me habla"

En un adelanto del programa "Podemos Hablar", Francisco Kaminski relatará su verdad sobre el escándalo en el que es apuntado por infidelidad.

En conversación con Julio César Rodríguez, la figura televisiva reveló en un adelanto las verdaderos motivos que lo llevaron a separarse de Carla Jara, quien confesó primero a JC los detalles de la ruptura.

¿Qué dirá Kaminski en Podemos Hablar?

De partida, Kaminiski comentó que la situación no ocurrió tal como la exchica Mekano relató en primer lugar.

"No le fui infiel de acto a mi señora. Sí, obviamente que cometí un error, dejé pasar el tiempo (...) De sentimiento pasaban cosas, pero nada de acción", aseguró.

En ese sentido, Francisco Kaminski relató que sobre el viralizado momento en el que ambos tuvieron un acercamiento público en un evento de Puente Alto, era la "primera vez que le daba un beso" a Camila Andrade.

Asimismo, defendió a la mujer con quien se le vinculó. "Si no hubiese estado ella en el camino, igual hubiésemos terminado, porque yo tomé la decisión de separarme", manifestó.

"Lo más doloroso que me ha pasado es que hoy mi hijo no me habla", comentó Kaminski, luego de la bullada situación.