Por primera vez una mujer dirigirá una película de la saga "Star Trek"

La cuarta parte de "Star Trek" será dirigida por una mujer por primera vez en la historia de la longeva franquicia, que hasta ahora ha estrenado 13 filmes.

Paramount Pictures hizo el anuncio oficial de una cuarta película a partir del revival de la saga intergaláctica, confirmando en el evento CinemaCon que la responsable de dirigirla será S.J. Clarkson, según informó Variety.

Anteriormente, Clarkson estuvo a cargo del piloto de la exitosa serie de Netflix "Jessica Jones" y trabajó detrás de cámara en otras producciones como "Orange Is The New Black", "Dexter" y "Bates Motel".

La secuela también marcará el regreso de Chris Hemsworth, quien repetirá su rol como el padre del "Capitán Kirk" (Chris Pine), después de haber aparecido solo en la cinta original de 2009.

No se conocen mayores detalles del guion, excepto que una parte clave del filme será el reencuentro de "Kirk" con su progenitor tras viajar en el tiempo.