Puerto de Coronel: Trabajadores culpan a la empresa por cese de operaciones

En el marco del conflicto que mantiene paralizado y bloqueado hace más de 50 días al Puerto Coronel, en la Región del Biobío, los trabajadores eventuales del recinto salieron este viernes a desmentir a la empresa, asegurando que se cesó las operaciones por decisión propia y no por un paro de ellos.

De acuerdo a la empresa, la movilización de los trabajadores eventuales se inició por el rechazo de los operarios a que se ejecutara la política de alcohol y drogas, vigente desde 2017, algo que fue descartado de plano desde el Sindicato Número 1 de Trabajadores Eventuales del Puerto Coronel.

Política Alcohol y Drogas afirman que no es tema. Están de acuerdo, ratificado por 91% de los trabajadores. Cuestionan plan de implementación para no vulnerar el derecho constitucional a la privacidad. Funcionarios de Puerto que implementarán medida ya no trabajan allí.