La Memoria Infinita fue nominada a los Premios Oscar 2024

Chile vuelve a ser parte de los Premios Oscar tras el anuncio de los nominados que incluyó el documental "La Memoria Infinita" de Maite Alberdi.

La pieza de la directora chilena fue incluida dentro de la categoría Mejor Documental como una de las postulantes a llevarse un galardón en la ceremonia del próximo 10 de marzo.

Con esto, Alberdi vuelve a ser parte de los Oscars luego de ser nominada en la misma categoría en 2021 por "El Agente Topo".

