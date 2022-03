Will Smith fue captado celebrando su triunfo como mejor actor en los Oscar. Con estatuilla en mano y cantando su canción "Getting Jiggy With It", bailó en una fiesta post ceremonia. Todo luego del golpe que dio al humorista Chris Rock luego de quebromeara sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett, en la ceremonia.

