Samuel L. Jackson responde a Quentin Tarantino tras críticas a Marvel

Tras los dichos de Quentin Tarantino, donde admitía estar contra la "marvelización de Hollywood", Samuel L. Jackson, quien forma parte de la franquicia de superhéroes como Nick Fury, respondió los comentarios del director de "Kill Bill".

"Se necesita un actor para ser esos personajes en particular, y el signo del estrellato cinematográfico siempre ha sido ¿qué? ¿traseros en los asientos? ¿De qué estamos hablando? No es una gran controversia para mí saber que aparentemente esos actores son estrellas de cine. Chadwick Boseman es Black Panther. No puedes refutar eso, y él es una estrella de cine", declaró el actor de 73 años en el programa The View.

Jackson, quien es el segundo actor de Marvel en responder a Tarantino después de Simu Liu (Shang-chi y la leyenda de los diez anillos), ha trabajado en seis ocasiones con el cineasta en seis ocasiones, siendo "Pulp Fiction" de 1994, una de sus producciones más recordadas.