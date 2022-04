El actor chileno Pedro Pascal fue invitado por la revista Vanity Fair a someterse a su detector de mentiras. Cuando fue consultado por si se consideraba un "rompecorazones", el actor no pudo evitar el ataque de risa, además aceptó que revisa las cuentas de Instagram dedicadas a él "cuando está deprimido". Los fanáticos de Pascal no pudieron evitar referirse a la clásica "risa chilena" que se identifica en el actor: ruidosa e imparable. "Se ríe en pancho Saavedra", "Pedro es bilingüe en todo momento: habla en inglés y se ríe en chileno", "yes I do se ríe en chileno por media hora", fueron algunos de los comentarios.

LEER ARTICULO COMPLETO